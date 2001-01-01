Футбол

Александр Ташаев: «Юсупов, Шунин и Хохлов в „Динамо“ на собственные деньги покупали лекарства»Матч ТВ вчера в 20:37

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился мнением о проблемах своего бывшего клуба московского «Динамо».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Ташаев: «Юсупов, Шунин и Хохлов в „Динамо“ на собственные деньги покупали лекарства»

Матч ТВвчера в 20:37

Александр Ташаев: «Юсупов, Шунин и Хохлов в „Динамо“ на собственные деньги покупали лекарства»

Sportbox.RUвчера в 20:37

Александр Ташаев: «Хохлов, Юсупов и Шунин на свои деньги покупали препараты, когда у „Динамо“ были проблемы»

Спорт-Экспрессвчера в 18:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Станислав Садальский «разнес» «намозолившего глаза» Максима Галкина

Артист считает, что он явно занимается не своим делом, поэтому призывает руководство Первого канала снять «намозолившего глаза» пародиста с занимаемой должности.
Обновлено в 01:45
Общество

Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога

Эксперты Роспотребнадзора обнаружили повышенное содержание дрожжей в твороге "Вкуснотеево", что является нарушением обязательных требований, проверка прошла в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу

Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Здоровье

Назван новый способ избежать ранней смерти

Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Приамурье убили руководителя военного оркестра

Погибшим оказался руководитель военного оркестра одной из местных воинских частей.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Войска Хафтара начинают вторую фазу наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон

Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие

Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Уральских подростков осудили за убийство инвалида

Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы

С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Общество

Жители Приморья начнут получать качественную медпомощь в Приморье

Губернатор Приморского края доложил о работе краевой администрации в 2018 году Тема, которая одна из наиболее важных в крае - медицинское обслуживание жителей Приморья, а также качественное оборудование, которое сможет диагностировать различные заболевания.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы

Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Политика

Более 50 человек умерли, считая голоса на выборах в Индонезии

Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Витас публично обвинил Гарика Харламова в пошлости

Обновлено в 02:02
Происшествия

40 человек задержали после серии взрывов на Шри-Ланке

40 человек, которые подозреваются в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 01:52
Общество

Роскачество не нашло высококачественных яиц на прилавках РФ

Согласно результатам исследования 2019 года, яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было, говорится в сообщении.
Обновлено в 01:32
Кино

Вышел трейлер шпионского боевика «Герой» с Александром Петровым

Обновлено вчера в 08:00
Экономика

Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году

Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено 21 апреля в 22:56
Политика

Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:03
Общество

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено вчера в 21:03
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
Обновлено вчера в 10:36
Транспорт

Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса

Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса обслуживания, сообщили РИА Новости в "Скоростных магистралях" ("дочка" РЖД, курирующая проект создания в России высокоскоростных железнодорожных магистралей).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Дарья Екамасова вышла из декрета

Обновлено вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Михайлович Ташаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антон Владимирович Шунин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное