Футбол
Александр Ташаев: «Юсупов, Шунин и Хохлов в „Динамо“ на собственные деньги покупали лекарства»Матч ТВ вчера в 20:37
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился мнением о проблемах своего бывшего клуба московского «Динамо».
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Александр Ташаев: «Юсупов, Шунин и Хохлов в „Динамо“ на собственные деньги покупали лекарства»
Sportbox.RUвчера в 20:37
Александр Ташаев: «Хохлов, Юсупов и Шунин на свои деньги покупали препараты, когда у „Динамо“ были проблемы»
Спорт-Экспрессвчера в 18:10
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Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Станислав Садальский «разнес» «намозолившего глаза» Максима Галкина
Артист считает, что он явно занимается не своим делом, поэтому призывает руководство Первого канала снять «намозолившего глаза» пародиста с занимаемой должности.
Обновлено в 01:45
Общество
Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога
Эксперты Роспотребнадзора обнаружили повышенное содержание дрожжей в твороге "Вкуснотеево", что является нарушением обязательных требований, проверка прошла в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Здоровье
Назван новый способ избежать ранней смерти
Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
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Происшествия
В Приамурье убили руководителя военного оркестра
Погибшим оказался руководитель военного оркестра одной из местных воинских частей.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Войска Хафтара начинают вторую фазу наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон
Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы
С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Общество
Жители Приморья начнут получать качественную медпомощь в Приморье
Губернатор Приморского края доложил о работе краевой администрации в 2018 году Тема, которая одна из наиболее важных в крае - медицинское обслуживание жителей Приморья, а также качественное оборудование, которое сможет диагностировать различные заболевания.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Политика
Более 50 человек умерли, считая голоса на выборах в Индонезии
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Витас публично обвинил Гарика Харламова в пошлости
Обновлено в 02:02
Происшествия
40 человек задержали после серии взрывов на Шри-Ланке
40 человек, которые подозреваются в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 01:52
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц на прилавках РФ
Согласно результатам исследования 2019 года, яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было, говорится в сообщении.
Обновлено в 01:32
Кино
Вышел трейлер шпионского боевика «Герой» с Александром Петровым
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году
Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено 21 апреля в 22:56
Политика
Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:03
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Обновлено вчера в 21:03
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
Обновлено вчера в 10:36
Транспорт
Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса
Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса обслуживания, сообщили РИА Новости в "Скоростных магистралях" ("дочка" РЖД, курирующая проект создания в России высокоскоростных железнодорожных магистралей).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Дарья Екамасова вышла из декрета
Обновлено вчера в 16:30