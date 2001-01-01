Александр Ташаев: «Не гнался за деньгами, когда переходил в „Спартак“»Спорт-Экспресс 17:46

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что не гнался за деньгами, когда переходил в этот клуб. 24-летний хавбек присоединился к красно-белым летом 2018 года – до этого он выступал за "Динамо".

Александр Ташаев: «Не гнался за деньгами, когда переходил в „Спартак“»

Общество В России дачников штрафуют за теплицы Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.

Авто Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.

Космос «Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара» В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.

Экономика Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Авто Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Шоу-бизнес Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Политика Коломойский намерен вернуться на Украину Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, передает РИА Новости.

Гаджеты Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100% Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.

Происшествия Россельхознадзор нашел запрещенные яблоки из Белоруссии под картофелем Представители управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружили партию яблок, спрятанную под картошкой в грузовике, следовавшем из Белоруссии.

Происшествия Южнокорейский пожарный вертолёт случайно нарушил границу КНДР Южнокорейский пожарный вертолёт, который принимал участие в тушении огня в приграничном регионе на севере республики, случайно нарушил воздушную границу КНДР.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Общество Опрос определил, сколько россиян чувствуют вину, уходя в отпуск Онлайн-сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что 6% жителей России чувствуют вину, когда отправляются в отпуск, сообщает РИА Новости.

Наука Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.

Футбол Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию» Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Политика Мизулина назвала запреты признаком свободы Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.

Экономика Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Политика Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.

Политика Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом» Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.

Хоккей Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019 Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.