Футбол

Александр Ставпец признан лучшим игроком «Томи» в прошедшем сезонеVtomske.ru 03:55

5 фото
Александр Ставпец признан лучшим игроком "Томи" в прошедшем сезоне Лучшим футболистом "Томи" в сезоне 2018/2019 признан полузащитник Александр Ставпец.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Ставпец признан лучшим игроком «Томи» в прошедшем сезоне

Vtomske.ru03:55

Определен лучший игрок «Томи» в сезоне-2018/19

Soccer.ru03:31

Болельщики «Томи» определили лучшего игрока сезона-2018/19

Чемпионат03:23

Ставпец признан лучшим игроком «Томи» в сезоне-2018/19

Спорт-Экспресс03:12

В «Томи» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19

Матч ТВ03:35

В «Томи» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19

Sportbox.RU03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек

Обновлено вчера в 04:54
Политика

Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры

Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Культура

Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале «Таврида»

Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.
Обновлено в 03:22
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

Обновлено в 03:39
Футбол

«Интер» готов предложить за Бареллу 36 миллионов евро и бонусы

Сообщается, что миланцы готовы предложить предложить за футболиста 40 миллионов евро, из которых четыре миллиона являются бонусами, которые вполне доступны.
Обновлено в 03:55
Футбол

Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Кино

Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»

Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Кино

Лена Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер

Британская актриса Лена Хиди в интервью сообщила, что осталась разочарованной концом, который режиссеры выбрали для Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Технологии

Забронзовели: почему часы с патиной набирают популярность

Первым об использовании бронзы в производстве наручных часов задумался великий дизайнер и неутомимый изобретатель Джеральд Джента, автор дизайна Royal Oak и Nautilus.
Обновлено в 03:51
Политика

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ от выборов

Сотрудница ФБК Алексея Навального Любовь Соболь, заявившая о намерении баллотироваться в Мосгордуму, прокомментировала заявление основателя фонда "Вера" Нюты Федермессер об отказе от участия в выборах.
Обновлено 15 июня в 06:57
Общество

Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина

Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

Обновлено в 03:32
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Авто

Китайский автогигант SAIC Motor отчитался о падении продаж автомобилей

Шанхайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. Сообщил о падении продаж за первые пять месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 04:01
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Джабаров: Россия ответит на усиление военного присутствия США в Польше

В случае размещения в Польше новых американских войск Россия может усилить свое военное присутствие на западной границе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Общество

Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят

Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
Обновлено в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Александрович Ставпец
Российский футболист
Российский футболист, выступает на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта России. В настоящее время является игроком футбольного клуба «Томь». Привлекался в состав юношеской и молодёжной сборных России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное