Футбол
Александр Ставпец признан лучшим игроком «Томи» в прошедшем сезонеVtomske.ru 03:55
Александр Ставпец признан лучшим игроком "Томи" в прошедшем сезоне Лучшим футболистом "Томи" в сезоне 2018/2019 признан полузащитник Александр Ставпец.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры
Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Культура
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале «Таврида»
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.
Обновлено в 03:22
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
Обновлено в 03:39
Футбол
«Интер» готов предложить за Бареллу 36 миллионов евро и бонусы
Сообщается, что миланцы готовы предложить предложить за футболиста 40 миллионов евро, из которых четыре миллиона являются бонусами, которые вполне доступны.
Обновлено в 03:55
Футбол
Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде
Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Кино
Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»
Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Лена Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер
Британская актриса Лена Хиди в интервью сообщила, что осталась разочарованной концом, который режиссеры выбрали для Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Технологии
Забронзовели: почему часы с патиной набирают популярность
Первым об использовании бронзы в производстве наручных часов задумался великий дизайнер и неутомимый изобретатель Джеральд Джента, автор дизайна Royal Oak и Nautilus.
Обновлено в 03:51
Политика
Соболь поблагодарила Федермессер за отказ от выборов
Сотрудница ФБК Алексея Навального Любовь Соболь, заявившая о намерении баллотироваться в Мосгордуму, прокомментировала заявление основателя фонда "Вера" Нюты Федермессер об отказе от участия в выборах.
Обновлено 15 июня в 06:57
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Авто
Китайский автогигант SAIC Motor отчитался о падении продаж автомобилей
Шанхайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. Сообщил о падении продаж за первые пять месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 04:01
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Джабаров: Россия ответит на усиление военного присутствия США в Польше
В случае размещения в Польше новых американских войск Россия может усилить свое военное присутствие на западной границе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Общество
Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят
Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
Обновлено в 01:53