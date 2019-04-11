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Александр Селихов пропустит около месяцаВсе про Спорт ру вчера в 15:34
Вратарь «красно-белых» получил перелом пальца в матче РПЛ против ЦСКА (0:2) и был заменен по ходу матча. По словам врачей, игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам через четыре недели.
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Из-за травмы руки орловский вратарь «Спартака» выбыл из спорта на полтора месяца
КП - Орел10 апреля в 04:26
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
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Обновлено в 03:48
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Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
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«Разрушающий луч» подсвечивает и наносит урон вражеским кораблям, попавшим в область действия цели.
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Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
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NASA подвело итоги эксперимента близнецов
Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.
Обновлено в 07:35
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В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем с "Оренбургом" рассказал об адаптации в Москве.
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Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
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В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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