Александр Селихов пропустит около месяцаВсе про Спорт ру вчера в 15:34

Вратарь «красно-белых» получил перелом пальца в матче РПЛ против ЦСКА (0:2) и был заменен по ходу матча. По словам врачей, игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам через четыре недели.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.

Экономика Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Спорт Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Космос SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.

Здоровье Младенец в 3D. Запретят ли УЗИ во время беременности? По данным газеты Berliner Morgenpost (Германия), с 2021 года в этой стране беременным женщинам будет запрещено делать УЗИ в форматах 3D и 4D.

Кино Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи "Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Общество Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен сотрудников Кремля Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задекларировала за прошлый год 218,6 млн руб. доходов, говорится на сайте Кремля.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Экономика Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Игры В Star Conflict отмечают День космонавтики «Разрушающий луч» подсвечивает и наносит урон вражеским кораблям, попавшим в область действия цели.

Происшествия В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".

Космос NASA подвело итоги эксперимента близнецов Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.

Происшествия В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Общество Правила декларирования доходов, расходов и имущества госслужащими Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о правилах декларирования доходов, расходов и имущества государственными служащими РФ.

Наука Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.

Футбол Сигурдссон: «Испытываю сумасшедший профессиональный голод» Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем с "Оренбургом" рассказал об адаптации в Москве.

Космос Впервые сфотографированной черной дыре дали имя Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.