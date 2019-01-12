Футбол

Александр Селихов: «Если тренер решит, готов начать с дубля»
Спорт-Экспресс
06:15

Артем Ребров: "Открытие года - Селихов" Кононов выберет вратаря, который будет лучше готов – Ситуация с вратарями в "Спартаке" интригующая: есть три голкипера, каждый из них имеет реальный шанс стать первым номером.
Спорт-Экспресс06:15

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Селихов заявил, что готов играть за дубль «Спартака» в случае непопадания в основу

RT на русском08:38

Селихов: с удовольствием буду играть за дубль «Спартака»

Газета.Ru07:38

Александр Селихов: «Если тренер решит, готов начать с дубля»

Спорт-Экспресс06:15

Александр Селихов: «С удовольствием буду играть за дубль, если не буду проходить в основу „Спартака“»

Еженедельник Футбол06:14
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Футбол

«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:30
Футбол

Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»

Обновлено в 04:51
Футбол

«Леганес» одержал победу в домашнем матче с «Уэской» в Примере

Обновлено в 08:53
Футбол

Вьетнам проиграл Ирану на Кубке Азии, Азмун оформил дубль

Сборная Ирана одержала победу над командой Вьетнама в матче второго тура Кубка Азии. Дубль оформил форвард «Рубина» Сердар Азмун.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»

Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»

Обновлено в 07:19
Футбол

«Ахмат» приобрёл у «Вислы» полузащитника сборной Польши

Полузащитник "Вислы" Плоцк Дамиан Шиманьски перешел в "Ахмат", сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 10:13
Футбол

Тренер «Эвертона» исключил продажу Влашича в ЦСКА

Влашич перешел из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года.
Обновлено в 09:24
Футбол

Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»

Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47
Футбол

Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11
Футбол

Солари: «Я не тот человек, кто даёт Иско советы»

Наставник "Реала" Сантьяго Солари поделился мнением о полузащитнике "сливочных" Иско.
Обновлено в 07:39
Футбол

Президент «Бока Хуниорс» отклонил предложение «Зенита» по Павону

Признаюсь, ранее отклонил несколько предложений по нему, в том числе и от «Зенита», который предлагал за игрока 20 миллионов евро.
Обновлено в 07:52
Футбол

Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»

В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол

Набиуллин рассказал, как встретил Новый год

«Думаю, что несмотря на то, что турнир товарищеский, все команды захотят занять первое место: будет настоящая борьба», — приводит слова Набиуллина официальный сайт «Зенита».
Обновлено в 04:28
Футбол

Роберто Манчини: «Мечтаю выиграть ЧМ и Евро друг за другом»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие задачи ставит перед собой.
Обновлено в 08:55
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Александр Александрович Селихов
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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