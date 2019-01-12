Футбол
Артем Ребров: "Открытие года - Селихов" Кононов выберет вратаря, который будет лучше готов – Ситуация с вратарями в "Спартаке" интригующая: есть три голкипера, каждый из них имеет реальный шанс стать первым номером.
Спорт-Экспресс06:15
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол
«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:30
Футбол
Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»
Обновлено в 04:51
Футбол
«Леганес» одержал победу в домашнем матче с «Уэской» в Примере
Обновлено в 08:53
Футбол
Вьетнам проиграл Ирану на Кубке Азии, Азмун оформил дубль
Сборная Ирана одержала победу над командой Вьетнама в матче второго тура Кубка Азии. Дубль оформил форвард «Рубина» Сердар Азмун.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»
Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»
Обновлено в 07:19
Футбол
«Ахмат» приобрёл у «Вислы» полузащитника сборной Польши
Полузащитник "Вислы" Плоцк Дамиан Шиманьски перешел в "Ахмат", сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 10:13
Футбол
Тренер «Эвертона» исключил продажу Влашича в ЦСКА
Влашич перешел из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года.
Обновлено в 09:24
Футбол
Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»
Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47
Футбол
Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11
Футбол
Солари: «Я не тот человек, кто даёт Иско советы»
Наставник "Реала" Сантьяго Солари поделился мнением о полузащитнике "сливочных" Иско.
Обновлено в 07:39
Футбол
Президент «Бока Хуниорс» отклонил предложение «Зенита» по Павону
Признаюсь, ранее отклонил несколько предложений по нему, в том числе и от «Зенита», который предлагал за игрока 20 миллионов евро.
Обновлено в 07:52
Футбол
Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»
В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол
Набиуллин рассказал, как встретил Новый год
«Думаю, что несмотря на то, что турнир товарищеский, все команды захотят занять первое место: будет настоящая борьба», — приводит слова Набиуллина официальный сайт «Зенита».
Обновлено в 04:28
Футбол
Роберто Манчини: «Мечтаю выиграть ЧМ и Евро друг за другом»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие задачи ставит перед собой.
Обновлено в 08:55