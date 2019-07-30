Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах В России вступает в силу закон о так называемых ипотечных каникулах.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Политика Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.

Политика МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер Замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией с задержанным Украиной российским танкером Nika Spirit.

Футбол Егоров рассказал о пенальти в матче «Тамбова» против «Спартака» Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3 Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Наука Квантовая информация, моделирование работы сердца и чистая математика — о чем говорили на конференции БРИКС Например, мой коллега, профессор КФУ Владимир Конюхов, который несколько лет назад работал над проектом математического и компьютерного моделирования процесса тромбообразования, познакомился с коллегой из другого университета.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Экономика Sony может поднять цены на PlayStation из-за торговых войн Корпорация Sony будет вынуждена поднять розничные цены на консоли PlayStation, если правительство США вновь увеличит тарифы на китайские видеоигровые устройства в рамках «торговой войны» с Пекином, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главного финансового директора компании Хироки Тотоки.

Армия и оружие Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа Предыдущий запуск состоялся 25 июля: после отказа США и Республики Корея отменить совместные учения КНДР запустила две управляемые ракеты малой дальности.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Политика Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме 24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Космос Япония запустит космический грузовик «Конотори» к МКС 11 сентября Японский беспилотный грузовой корабль "Конотори-8" ("Аист-8") отправится к Международной космической станции (МКС) 11 сентября.

Политика Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.

Политика Сенатор США выступила за отказ от превентивного ядерного удара Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США следует отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара.

Наука В Японии одобрили первые эксперименты на эмбрионах людей и животных Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.

Экономика Число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 млн Число россиян, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 тыс. человек и достигло 21 млн.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.