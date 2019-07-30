Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика
При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому
День независимости, который традиционно отмечается 24 августа, пройдет на Украине в новом формате.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Гаджеты
Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона
Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Китай отказался от многосторонней замены ДРСМД
Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:09
Наука
РАН и НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве
В торжественной церемонии подписания договора приняли участие ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РАН Александр Сергеев, сообщает корреспондент Indicator.Ru.
Обновлено в 08:11
Футбол
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.
Обновлено в 12:14
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Политика
На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли
Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы.
Обновлено в 12:27
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Транспорт
Дитрих заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»
Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ситуация с задержками багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась, передает ТАСС.
Обновлено в 12:29
Политика
В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией
Обновлено 28 июля в 12:22
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Экономика
Министр объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал данные Росстата о росте числа бедных россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:36
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Автоспорт
Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Политика
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31