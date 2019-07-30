Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ребко: «Кононов решил избавиться от Самедова из-за авторитета»

Sport24.ru10:25

Гендиректор «Крыльев»: Самедов мог ещё поиграть, были не против видеть его у нас

Чемпионат12:03

Сборная России поблагодарила Самедова

Спорт-Экспресс07:33

Экс-футболист Самедов заявил о премиальных в €30–40 тыс. в «Динамо»

РБК10:03

«Мечта осуществилась»: экскурсия по спортивной карьере Александра Самедова

РИА Новости09:00

Освистывали и закидывали монетами: Самедов завершил карьеру футболиста

Газета.Ru11:22

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Самедов завершил карьеру

ТАСС05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Происшествия

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

Обновлено в 09:12
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика

При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому

День независимости, который традиционно отмечается 24 августа, пройдет на Украине в новом формате.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Гаджеты

Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона

Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика

Китай отказался от многосторонней замены ДРСМД

Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:09
Наука

РАН и НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве

В торжественной церемонии подписания договора приняли участие ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РАН Александр Сергеев, сообщает корреспондент Indicator.Ru.
Обновлено в 08:11
Футбол

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.
Обновлено в 12:14
Политика

Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Политика

На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли

Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы.
Обновлено в 12:27
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»

Обновлено в 11:45
Транспорт

Дитрих заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ситуация с задержками багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась, передает ТАСС.
Обновлено в 12:29
Политика

В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией

Обновлено 28 июля в 12:22
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

Обновлено в 10:55
Авто

Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем

Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет

Обновлено в 05:46
Экономика

Министр объяснил рост числа бедных россиян

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал данные Росстата о росте числа бедных россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:36
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro для геймеров представлен официально

Обновлено в 08:58
Общество

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями

Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом

Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей.
Обновлено в 12:26
Политика

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Автоспорт

Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 19:41
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Политика

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
ещё по теме
Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное