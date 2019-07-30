Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
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