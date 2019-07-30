Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
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Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
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В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
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Китай отказался от многосторонней замены ДРСМД
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В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
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Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" и определяющий его как уголовное преступление.
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ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей из-за появления у границы Эстонии российского военного самолёта Ил-76.
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Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
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Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
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Обнародовано итоговое расследование убийства российских журналистов в ЦАР
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Авто
Mercedes-AMG заявляет, что их следующие модели будут менее шумными
В интервью зарубежному изданию Motoring Бастиан Богеншуц, глава Mercedes-AMG по планированию выпуска компактных автомобилей, заявил, что на все страны так или иначе влияют законодательные изменения в Европе.
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Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
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