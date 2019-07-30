Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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