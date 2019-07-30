Футбол
Футболист Александр Самедов завершил карьеруТелеканал 360° 05:22
Бывший полузащитник «Спартака» и игрок сборной Александр Самедов объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в посте в Intsagram.
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Здоровье
Бразильские врачи сделали девушке вагину из рыбьей кожи
Бразильские врачи сделали вагину из рыбьей кожи девушке, родившейся без влагалища.
Обновлено в 09:11
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Экономика
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью
Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Игровой компьютер Lenovo в России оценен от 50 000 рублей
Обновлено в 11:08
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям
Глава российского правительства утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, что не позволит занижать доплаты к пенсиям.
Обновлено в 10:36
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава офиса Зеленского: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Ковалева сняли с рейса из-за домогательств к пассажирке
Обновлено в 03:40
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit
Премьеры в ходе переговоров договорились о продолжении сотрудничества двух стран, в том числе по вопросам Brexit.
Обновлено в 10:15
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика
Квартальные прибыль и выручка фармкомпании Merck выросли сильнее прогнозов
Merck сузила и повысила прогнозируемый диапазон годовой скорректированной прибыли на акцию до $4,84-4,94.
Обновлено в 10:57
Футбол
Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА
В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.
Обновлено в 10:23
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
УАЗ «Патриот» с 6-ступенчатой АКПП 6L50 Punch Powerglide, продажи которого начнутся в России в ближайшие недели, оценят минимум в 1 035 000 рублей.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Дачная амнистия в России будет продлена
25 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, которым продлевается действие дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:55