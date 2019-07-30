Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Газета.Ru05:21

Экс-футболист сборной России Самедов решил завершить карьеру

Интерфакс-Спорт05:22

Самедов объявил о завершении карьеры

РЕН ТВ05:21

Экс-футболист сборной России Самедов объявил о завершении карьеры

РБК05:39

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Самедов завершил карьеру

ТАСС05:14

Александр Самедов объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс05:02

Сёмин о завершении карьеры Самедовым: это его решение

RT на русском05:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика

В Совфеде предложили пересмотреть принцип тушения лесных пожаров

Ранее во вторник министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными властями пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров до конца августа, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты.
Обновлено в 05:59
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

В 09:05 мск от «Союз-2.1а» отделился спутник «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат». За 2019 год это третий пуск ракеты с Плесецка.
Обновлено в 05:31
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

Обновлено в 03:47
Происшествия

В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига

В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Технологии

Количество сотовых вышек операторов «большой четверки» выросло на 8%

Максимальный прирост РЭС у операторов «большой четверки» отмечен в стандарте LTE (+18%), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа к интернету.
Обновлено вчера в 03:53
Гаджеты

Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома

Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Богдан обвинил Кличко в сговоре с Фирташем

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко получил пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в результате договоренностей между украинским олигархом Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным.
Обновлено в 05:29
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика

Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении

Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Политика

Лукашенко пообещал Белоруссии честные выборы

Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Красноярском крае пассажирский автобус врезался в КамАЗ

Сегодня на 894 км. дороги Р-255 "Сибирь" междугородний пассажирский автобус "Хендай" ехал из Красноярска в Зеленогорск и врезался во впереди движущийся КамАЗ с прицепом.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Земфира подробно рассказала о нападении безумного фаната

Обновлено вчера в 18:29
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Технологии

Датчик для профилактики и лечения инсульта разработают в России к концу 2020 года

Ожидается, что РТМ-Brain будет разработан к концу 2020 года, и в течение двух-трех лет он не будет иметь аналогов в мире.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Индия закупила тысячу российских ракет

Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
Обновлено в 05:20
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно

Обновлено вчера в 10:05
Авто

Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане

Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Екатеринбурге на полигоне от удара током погиб солдат-срочник

Обновлено в 02:50
Гаджеты

В TikTok подтвердили разработку собственного смартфона

Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Банки стали прощать долги россиянам

Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Общество

29% россиян не хватает денег на отпуск

29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.
Обновлено в 01:31
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
ещё по теме
Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное