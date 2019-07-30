Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика
В Совфеде предложили пересмотреть принцип тушения лесных пожаров
Ранее во вторник министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными властями пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров до конца августа, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты.
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Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту
В 09:05 мск от «Союз-2.1а» отделился спутник «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат». За 2019 год это третий пуск ракеты с Плесецка.
Обновлено в 05:31
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
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Обновлено в 01:40
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Технологии
Количество сотовых вышек операторов «большой четверки» выросло на 8%
Максимальный прирост РЭС у операторов «большой четверки» отмечен в стандарте LTE (+18%), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа к интернету.
Обновлено вчера в 03:53
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Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Богдан обвинил Кличко в сговоре с Фирташем
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко получил пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в результате договоренностей между украинским олигархом Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным.
Обновлено в 05:29
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении
Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Политика
Лукашенко пообещал Белоруссии честные выборы
Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Красноярском крае пассажирский автобус врезался в КамАЗ
Сегодня на 894 км. дороги Р-255 "Сибирь" междугородний пассажирский автобус "Хендай" ехал из Красноярска в Зеленогорск и врезался во впереди движущийся КамАЗ с прицепом.
Обновлено в 05:07
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Обновлено вчера в 18:29
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Технологии
Датчик для профилактики и лечения инсульта разработают в России к концу 2020 года
Ожидается, что РТМ-Brain будет разработан к концу 2020 года, и в течение двух-трех лет он не будет иметь аналогов в мире.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Индия закупила тысячу российских ракет
Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
Обновлено в 05:20
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Авто
Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане
Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
В TikTok подтвердили разработку собственного смартфона
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Общество
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29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
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Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.
Обновлено в 01:31
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45