Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".

Политика В Совфеде предложили пересмотреть принцип тушения лесных пожаров Ранее во вторник министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными властями пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров до конца августа, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты.

Политика Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Армия и оружие Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту В 09:05 мск от «Союз-2.1а» отделился спутник «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат». За 2019 год это третий пуск ракеты с Плесецка.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.

Происшествия В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Технологии Количество сотовых вышек операторов «большой четверки» выросло на 8% Максимальный прирост РЭС у операторов «большой четверки» отмечен в стандарте LTE (+18%), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа к интернету.

Гаджеты Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.

Политика Богдан обвинил Кличко в сговоре с Фирташем Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко получил пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в результате договоренностей между украинским олигархом Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.

Экономика Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Политика Лукашенко пообещал Белоруссии честные выборы Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент Александр Лукашенко.

Происшествия В Красноярском крае пассажирский автобус врезался в КамАЗ Сегодня на 894 км. дороги Р-255 "Сибирь" междугородний пассажирский автобус "Хендай" ехал из Красноярска в Зеленогорск и врезался во впереди движущийся КамАЗ с прицепом.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Технологии Датчик для профилактики и лечения инсульта разработают в России к концу 2020 года Ожидается, что РТМ-Brain будет разработан к концу 2020 года, и в течение двух-трех лет он не будет иметь аналогов в мире.

Авто Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.

Экономика Банки стали прощать долги россиянам Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.

Общество 29% россиян не хватает денег на отпуск 29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.