Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 05:21
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста. Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Авто
Renault с 1 августа поднимает цены на свои модели в России
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов
В нескольких федеральных землях прошли обыски в квартирах подозреваемых. Всего предполагаемых неонацистов шестеро.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое
Московский окружной военный суд во вторник признал законным арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Общество
Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Политика
Организаторы митинга 3 августа отказались от предложенной мэрией Москвы площадки
Обновлено в 07:24
Футбол
Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»
Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Появилось видео ДТП с участием бывшего вице-губернатора
Экс-вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис», Андрей Косилов за рулем Lexus совершил столкновение с «Лада Веста».
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября.
Обновлено в 06:05
Политика
Поклонская может стать зампредом международного комитета Госдумы
Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее поделился мнением, что Наталья Поклонская после перехода в комитет будет эффективно работать на международных парламентских площадках.
Обновлено в 06:10
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Авто
В России упали продажи подержанных машин в первом полугодии
По итогам первого полугодия объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц.
Обновлено вчера в 23:28
Наука
Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком
Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за оскорбление
Обновлено в 07:27
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Экономика
Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина
По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.
Обновлено в 01:55