Футбол
ИзвестияЭкс-игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
За сборную России полузащитник провел 53 матча и забил семь мячей. В составе национальной команда Самедов стал четвертьфиналистом домашнего ЧМ-2018 года. ФК «Знамя» выступает в высшем дивизионе Подмосковья, по итогам 20 туров занимает вторую строчку с 43 очками в активе.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Армия и оружие
Названы сроки поставок разведывательно-ударного БПЛА «Орион» в армию
Минобороны и группа компаний «Кронштадт» подписали контракт на поставку разведывательно-ударных беспилотников «Орион», первый комплекс поступит в 2019 году, сообщил директор «Кронштадта» Сергей Богатиков.
Взгляд.ру 07:52
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Авто
В России выпустили 2-тысячный кроссовер Haval F7
Тарантас Ньюс 08:58
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Экономика
Подведены итоги первого года работы платформы обмена данными о киберугрозах
Совместный проект компании BI.ZONE и Ассоциации банков России — платформа обмена данными о киберугрозах — позволяет выстраивать эффективную проактивную защиту в финансовых организациях.
Плас 08:19
Футбол
«Спартак» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы
Спартак сыграет в четверг с Брагой в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Советский спорт 00:23
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Наука
Мутация в адренорецепторе снизила потребность в сне у людей и мышей
Исследователи обнаружили мутацию в гене одного из адренорецепторов, которая уменьшила потребность в продолжительном сне, говорится в Neuron.
N+1 05:18
Театры
МХАТ прокомментировал жалобу актеров в прокуратуру на нового худрука
Поводом обращения в надзорный орган стал перевод сотрудников на новые условия трудовой деятельности Во МХАТ прокомментировали заявление актеров на нового художественного руководителя Эдуарда Боякова в прокуратуру.
Аргументы и Факты 09:11
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Футбол
«Матч ТВ» запускает развлекательное шоу «Дерби мозгов»
Телеканал «Матч ТВ» запускает новое еженедельное развлекательное шоу «Дерби мозгов». Это будет первая футбольная викторина на российском ТВ.
Матч ТВ 09:08
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда вчера в 19:57
Политика
Киевский суд завел дело против Луценко
Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 07:12