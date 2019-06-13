Александр Самедов подпишет годичный контракт с «Крыльями Советов»ГТРК Самара 02:05

Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон. Самедов перешел в «Крылья» из «Спартака» в январе 2019 года на правах свободного агента.

с чего всё началось

"Крылья Советов" и 34-летний полузащитник Александр Самедов подпишут контракт на 1 год. Футболист, напомним, перешел в самарский клуб в январе 2019 года из московского "Спартака", провел за "Крылья" 21 матч и отметился 4 голевыми передачами.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Футбол Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков Клубы российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Происшествия В Забайкалье задержали сторонника ИГ Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Экономика Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.

Происшествия Коробку с бриллиантами украли из ювелирного магазина в центре Москвы Неизвестный похитил коробку с четырьмя бриллиантами на сумму свыше 1 миллиона рублей из ювелирного салона на Охотном Ряду в центре столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Общество Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».

Авто Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу Компания Geely объявила старт продаж новой модификации кроссовера Geely SX11 (Binyue) с суперэкономичной силовой установкой от Volvo XC40.

Происшествия В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.

Происшествия Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.

Армия и оружие США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Политика Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политика За получением российских паспортов обратилось более 8 тыс. жителей ДНР Более восьми тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации, сообщил журналистам глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

Происшествия В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.