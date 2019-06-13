Футбол
Александр Самедов подпишет годичный контракт с «Крыльями Советов»ГТРК Самара 02:05
"Крылья Советов" и 34-летний полузащитник Александр Самедов подпишут контракт на 1 год. Футболист, напомним, перешел в самарский клуб в январе 2019 года из московского "Спартака", провел за "Крылья" 21 матч и отметился 4 голевыми передачами.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон. Самедов перешел в «Крылья» из «Спартака» в январе 2019 года на правах свободного агента.Sport24.ruвчера в 11:57
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Источник: Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» еще на один сезон
Советский спортвчера в 12:11
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