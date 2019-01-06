Футбол

Александр Самедов может продолжить карьеру в «Кайрате»
Вести.Ru
00:46

Покинувший "Спартак" Александр Самедов может продолжить карьеру в Казахстане. В 34-летнем полузащитнике заинтересован алма-атинский "Кайрат". "Кайрат", расставшийся с Андреем Аршавиным, готов пригласить другого известного российского легионера.
Вести.Ru00:46

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СМИ: Самедов может перейти в «Кайрат»

Советский спорт01:26

СМИ: бывший футболист «Спартака» Самедов может перейти в «Кайрат»

ТАСС01:18

Самедов может перейти в «Кайрат»

Sport24.ru00:24

Источник: Самедов может продолжить карьеру в «Кайрате»

Спорт-Экспресс00:37

Самедов может присоединиться к «Кайрату»

Soccer.ru00:35

Самедов может стать игроком «Кайрата»

Чемпионат01:14

KazFootball: Самедов может перейти в «Кайрат»

Sports.ru00:49
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Александр Самедов
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Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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