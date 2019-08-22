Футбол

Александр Самедов: «Все равно, забьет ли Шюррле, главное, чтобы „Спартак“ победил»Sportbox.RU вчера в 10:46

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
2 фото
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов дал прогноз на предстоящий матч квалификации Лиги Европы, в котором «Спартак» на чужом поле сыграет с португальской «Брагой».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Самедов: «Все равно, забьет ли Шюррле, главное, чтобы „Спартак“ победил»

Sportbox.RUвчера в 10:46

Брага - Спартак: прогноз Корявко Александра 22 августа 2019

Ставка TVвчера в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Гаджеты

Первые изображения OnePlus 7T демонстрируют неожиданный дизайн

На сайте Slashleaks опубликовали схематическое изображение нового флагманского смартфона OnePlus 7T, который должен быть представлен осенью этого года.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Общество

В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено вчера в 21:54
Общество

Cвердловчанка осталась без денег, взяв двух детей из детского дома

Обновлено вчера в 07:32
Культура

Киселев уходит с телеканала Порошенко

Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

От Superjet отказался последний зарубежный эксплуатант

Мексиканская Interjet намерена продать 21 из 22 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
Обновлено в 00:17
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Кино

Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

Обновлено вчера в 06:29
Экономика

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено вчера в 02:43
Происшествия

В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами

После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Обновлено вчера в 12:16
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье

Россиян предупредили о риске смертельных лихорадок из-за комаров

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено вчера в 19:18
Хоккей

«Сочи» одолел «Торпедо» на турнире Пучкова в Петербурге

«Сочи» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:1. В составе южан по шайбе забросили Степан Старков на 12-й минуте, Владислав Калетник на 35-й минуте и Юрий Александров на 56-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Светлана Разина передумала разводиться с мужем

57-летняя звезда заявила, что муж Борис Карпов пытался продать ее автомобиль, а после оставил транспортное средство на границе с Белоруссией.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено 21 августа в 20:14
Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города на Камчатке

Обновлено в 00:24
Политика

Французские журналисты сравнили «язык жестов» Путина и Макрона

Журналисты из Франции проанализировали «язык жестов» президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона на встрече в Марселе, отметив, что российский лидер держался куда увереннее главы принимающей встречу страны.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Космос

Россия впервые запустила в космос робота

С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14».
Обновлено вчера в 02:08
Общество

На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Недвижимость

Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечников

Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии

Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, и эту ситуацию стоит обсудить странам G7.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Крупнейший в Нью-Йорке мост перекрыли из-за подозрительного пакета

В результате было принято решение о закрытии моста, соединяющего северную часть района Манхэттен и округ Берген в штате Нью-Джерси.
Обновлено в 00:23
Хоккей

«Барыс» пропустил семь шайб от «Лугано»

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» потерпел крупное поражение от швейцарского «Лугано» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 3:7. Команда из Нур-Султана проиграла три товарищеских матча подряд.
Обновлено вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное