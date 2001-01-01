Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, объявивший о завершении карьеры, рассказал о причинах принятого решения.

Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»

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