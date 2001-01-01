Футбол
Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»ProstoProSport 07:17
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, объявивший о завершении карьеры, рассказал о причинах принятого решения.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд в Москве добавил еще 10 суток ареста Илье Яшину
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 08:18
Авто
Mercedes-AMG выпустит менее шумные автомобили
Первыми моделями, которых коснуться новые правила, стали Mercedes-AMG A45 S 2020 года и Mercedes-AMG CLA45 S 2020 года.
Обновлено в 04:29
Политика
Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes
Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
Обновлено в 04:55
Общество
Москву накроет дым от пожаров в Сибири
Глава противопожарного отдела российского «Гринписа» Григорий Куксин заявил, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком
Обновлено в 06:55
Кино
Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино
Обновлено в 04:15
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Путешествия
Сочи опередил Турцию по приему российских туристов
Обновлено в 07:24
Происшествия
Момент крушения самолета в Пакистане попал на видео
На видео попал момент крушения небольшого самолета в городе Равалпинди в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:18