Александр Самедов: «Матч с „Локомотивом“ не был для меня особенным»Sportbox.RU 12:04

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). — За 2 месяца на сборах успел познакомиться с командой.

Александр Самедов: «Матч с „Локомотивом“ не был для меня особенным»

Хоккей СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком» в плей-офф КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика В Греции по запросу Украины задержан россиянин Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.

Политика Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с американским госсекретарём Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, а также возможность проведения двусторонних консультаций по венесуэльской тематике.

Политика В УПЦ заявили об участии украинских властей в захвате храмов В Украинской православной церкви заявили об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.

Происшествия Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.

Политика Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика» У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.

Культура Скончался украинский писатель и сценарист Василий Портяк В возрасте 67 лет умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк, сообщает на своем сайте Национальный союз кинематографистов Украины.

Происшествия Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем В Москве сотрудник одного из супермаркетов избил детей ремнем.

Спорт Путин посетит церемонию открытия Универсиады в Красноярске Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства посетит церемонию открытия зимней Универсиады в Красноярске.

Кино Серебряков отреагировал на обвинения в разжигании розни к россиянам Актер-эмигрант Алексей Серебряков рассказал, кем он себя считает и как относится к упрекам в провокационных и антироссийских высказываниях.

Спорт Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.

Происшествия Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.

Политика ЕС запретил Польше строить канал рядом с Россией Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.

Авто Сразу в 40 регионах России отмечено падение рынка новых автомобилей Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.