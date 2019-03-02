Футбол

Александр Самедов: «Матч с „Локомотивом“ не был для меня особенным»Матч ТВ 12:04

Локомотив — Крылья Советов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
23′
Игорь Денисов
49′
Антон Миранчук
54′
55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
55′
56′
Агустин Рохель
Гильерме
57′
62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
63′
Антон Миранчук
65′
69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
73′
Эдер
77′
Алексей Миранчук
84′
85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). — За 2 месяца на сборах успел познакомиться с командой.
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