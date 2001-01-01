Футбол
Александр Самедов: «Крылья» должны были обыгрывать «Краснодар»Спорт-Экспресс 12:32
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
|5′
Артем Тимофеев
|30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
|54′
|58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
|62′
|64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
|67′
Сергей Петров
|71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|73′
|87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
|90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
|90′+2′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
7
Вандерсон
93
Сулейманов
16
Классон
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Самарджич
39
Денисов
10
Ананидзе
28
Антон
40
Тимофеев
19
Самедов
11
Шейдаев
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 22-го тура РПЛ заявил, что его команда должна была побеждать, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы
На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Авто
«Гелик», Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS вывели на прямую
Обновлено в 13:09
Космос
Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено вчера в 09:41
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Авто
Tesla Model X попробовали утопить в грязи
Не каждый владелец электрокара Tesla думал о том, чтобы проверить его способности на бездорожье.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Украина и НАТО не намерены согласовывать с РФ действия в Черном море
Напомним, 4 апреля после заседания Североатлантического совета в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о достигнутой договоренности по наращиванию усилий в Черном море для более плотной работы с партнерами – Грузией и Украиной.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Сати Казанова задумалась о беременности
Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено в 11:53
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Политика
Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах
Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Экономика
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Кальюлайд
Дмитрий Песков сегодня обозначил вопросы, которые планирует обсудить Владимир Путин с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 06:34
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Путешествия
Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия
Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.
Обновлено в 05:12
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48