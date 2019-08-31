Единоборства
ИнфоСМИАлександр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри. Событие прошло 31 августа, на спортивной арене "О2" в Лондоне, которая вмещает в себя 20 тысяч людей. Бой между супертяжеловесами начался в разведочной манере.
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Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Футбол
«Селтик» одержал выездную победу над «Рейнджерс»
«Селтик» в гостях выиграл у «Рейнджерс» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.
Спорт-Экспресс 09:00
Армия и оружие
Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.
ТАСС 09:45
Экономика
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией
Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.
Российская газета 09:45
Политика
Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 30 августа в 11:54
Здоровье
Стучать пятками об пол может быть полезно для здоровья
MedikForum.ru вчера в 09:09
Футбол
Данни: надеюсь и верю, что «Зенит» сможет победить «Спартак»
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
Чемпионат 08:16
Общество
Моника Беллуччи и Венсан Кассель воссоединились в Венеции
Ради премьеры фильма "Необратимость" актеры воссоединились на 76-м Венецианском международном кинофестивале.
Комсомольская правда 08:30
Футбол
«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»
Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Общество
В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Транспорт
Запущено рабочее движение по Комендантскому и Богатырскому проспектам
На Комендантском проспекте поставили светофоры и фонарные столбы, дорожные знаки и нанесена разметка.
МР7.ру 06:23
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трем версиям
Победа по результатам боя была присуждена украинскому боксеру, который не только смог сохранить два титула по версиям WBA Super и WBO, но и завоевать пояс WBC.
Пятый канал 00:44
Кино
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Газета.Ru 06:04
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Кино
Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей
Статистика российского бокс-офиса ведется с 2004 года, с тех пор ни один фильм режиссера в отечественном прокате не приближался к этому показателю.
Дождь вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
Знаменитость представлена в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.
Аргументы недели 06:28
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Футбол
«Монако» арендовал нападающего «Лейпцига»
Спорт-Экспресс 09:18