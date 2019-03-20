Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон» и ОвечкинаТАСС 01:15

Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду "Вашингтон Кэпиталз".

Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон» и Овечкина

Спорт день за днем

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Общество Росстат рассказал о количестве объедающихся на ночь россиян Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест обильную пищу перед сном, сообщил РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.

Финансы Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".

Политика В Симферополе арестовали первого президента Крыма Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».

Транспорт На «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации В Ленинградской области на «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Политика Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

Спорт Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.

Футбол Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань» Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Футбол Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.

Спорт Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.

Общество «Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).

Политика Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина зажигательно станцевала в свой день рождения Певица призналась, что последние три дня рождения она проводит именно здесь - на сцене.

Финансы Рубль в начале торгов растет к доллару и евро Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.

Культура Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo» Постановка "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре стала балетом года по версии премии "BraVo", награду вручила британская актриса русского происхождения Хелен Миррен.

Происшествия Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.

Наука Археологи выяснили, как строили древнейший мост в Великом Новгороде Исследователи из Института археологии Российской академии наук проанализировали найденные на дне реки Волхов остатки древнего моста и установили, что сооружение было построено с применением прогрессивных для того времени технологий.

Политика Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.

Наука В США провели испытания одноразового грузового беспилотника В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.

Транспорт В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.