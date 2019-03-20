Хоккей

Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон» и ОвечкинаТАСС 01:15

Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду "Вашингтон Кэпиталз".
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Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
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Росстат рассказал о количестве объедающихся на ночь россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест обильную пищу перед сном, сообщил РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:04
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Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро

Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
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Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Финансы

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей

Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
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Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Политика

В Симферополе арестовали первого президента Крыма

Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Транспорт

На «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации

В Ленинградской области на «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Политика

Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили

Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Футбол

Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»

Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол

Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено вчера в 17:07
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Общество

«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).
Обновлено в 03:37
Политика

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Культура

Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эха Москвы»

На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина зажигательно станцевала в свой день рождения

Певица призналась, что последние три дня рождения она проводит именно здесь - на сцене.
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Финансы

Рубль в начале торгов растет к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Культура

Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo»

Постановка "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре стала балетом года по версии премии "BraVo", награду вручила британская актриса русского происхождения Хелен Миррен.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину

В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Наука

Археологи выяснили, как строили древнейший мост в Великом Новгороде

Исследователи из Института археологии Российской академии наук проанализировали найденные на дне реки Волхов остатки древнего моста и установили, что сооружение было построено с применением прогрессивных для того времени технологий.
Обновлено вчера в 19:17
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Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:08
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В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
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В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
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Друг Юлии Началовой заявил, что у певицы был рак

Обновлено вчера в 14:48
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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