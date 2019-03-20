Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом домеВести.Ru вчера в 17:19
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом. Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли.
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Политика
На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
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Заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев прокомментировал слова президента Касым-Жомарта Токаева по поводу переименования Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 05:27
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В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»
В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
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Происшествия
Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве
В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
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Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
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Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
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Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для бездорожья
Напомним, обновлённый пикап Mitsubishi L200 был показан в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено 18 марта в 10:50
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Наука
Контроль над повседневной жизнью помогает чувствовать себя моложе
В свою очередь чувство стресса, свидетельствующее о потере контроля, заставляет людей ощущать себя старше,установили исследователи.
Обновлено 17 марта в 14:21
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
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Политика
Зампред бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Посла США в ФРГ Ричарда Гренелла потребовали выдворить из страны и «незамедлительно объявить персоной нон-грата».
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 04:21
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 у побережья Исландии
В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР
Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.
Обновлено вчера в 18:59