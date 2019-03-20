Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом домеВести.Ru вчера в 17:19
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом. Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли.
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