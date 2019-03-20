Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом домеВести.Ru вчера в 17:19

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом. Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли.

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

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Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Происшествия Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

Театры Умер оперный певец Сергей Балашов В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.

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Транспорт «Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.

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Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.

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Экономика Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.

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Космос Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.

Происшествия Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Общество Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.