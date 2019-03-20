Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом домеВести.Ru вчера в 17:19

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом. Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли.
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Что спросит Овечкин у Трампа в Белом доме? И за что партнеры Ови бойкотируют президента США?

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Форвард «Вашингтона» Коннолли отказался идти к Трампу в Белый дом

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Наши в Белом доме. Овечкин встретится с Трампом

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Бекстрём — о посещении Белого дома: всегда найдутся те, кто не хочет идти

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Овечкин в восторге от скорой встречи с Трампом. С основателем «Putin Team» согласны не все партнеры

Sport24.ru07:40
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
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Путин призвал повысить доходы крымчан

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
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Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
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Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
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Авиакомпания «Нордавиа» сменила название

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Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
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Умер оперный певец Сергей Балашов

В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
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Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
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Софья Самодурова: «Все было сделано на высшем уровне»

Все было сделано на высшем уровне, как я и хотела.
Обновлено в 07:43
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
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Apple представила новые наушники AirPods

Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.
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Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
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Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

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В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды

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День весеннего равноденствия в 2019 году приходится на 20 марта

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В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Спорт

Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
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Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран

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В Краснодарском крае найдено тело пропавшей женщины-таксиста

Обновлено в 02:29
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
Обновлено в 07:54
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Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам

Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.
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Умер народный артист России Анатолий Адоскин

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Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Политика

В МИД поддержали настрой Венесуэлы на мирное урегулирование в стране

Российская сторона поддерживает настрой законных властей Венесуэлы на мирное урегулирование ситуации в стране, такая позиция была озвучена на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с послом Венесуэлы в России Карлосом Рафаэлем Фарией Тортоса в среду, сообщил сайт МИД РФ.
Обновлено в 08:57
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Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной

Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
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Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов

Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
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Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:53
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Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
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Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
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СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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