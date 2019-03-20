Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом домеВести.Ru вчера в 17:19

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом. Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли.
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Бэкстрем об отказах игроков «Вашингтона» от посещения Белого дома: «Не стоит мешать спорт с политикой»

Sports.ru07:19

Овечкин в восторге от скорой встречи с Трампом. С основателем «Putin Team» согласны не все партнеры

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Почему Трамп принимает Овечкина в Белом доме только в конце сезона?

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СМИ: два хоккеиста «Вашингтона» отказались от встречи с Трампом в Белом доме

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Коннолли отказался от встречи с Трампом вслед за Смит-Пелли

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Марина Федункив призналась, что думает об усыновлении ребенка

Обновлено в 04:46
Общество

Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
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Глава Мурманской области Ковтун написала заявление об отставке

Марина Ковтун заняла пост губернатора в 2012 году. Последние полтора года главе Мурманской области предрекали отставку.
Обновлено в 04:22
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
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Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Происшествия

Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения

Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках

В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Спорт

Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Новой Зеландии арестовали распространявшего в соцсетях видео теракта

В Новой Зеландии сотрудники полиции задержали человека по подозрению в распространении видеотрансляции теракта в Крайстчерче, сообщает 20 марта NZ Herald.
Обновлено в 07:49
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Политика

Четыре авиакомпании в РФ приостановили закупку Boeing 737 MAX

Крупные российские компании после катастрофы с бортом Boeing 737 MAX в Эфиопии приостановили действие договоренностей по закупке таких самолетов.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году

Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»

В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Интернет

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Политика

Путин поздравил Токаева со вступлением на пост президента Казахстана

Обновлено в 07:30
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро

Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Экономика

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках, так как доля суррогата на рынке достигает 9 процентов, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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