Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом домеВести.Ru вчера в 17:19

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом. Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли.

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Спорт день за днем

Общество Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.

Политика Глава Мурманской области Ковтун написала заявление об отставке Марина Ковтун заняла пост губернатора в 2012 году. Последние полтора года главе Мурманской области предрекали отставку.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.

Транспорт Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка» Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".

Происшествия Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.

Происшествия В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Спорт Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.

Спорт Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Новой Зеландии арестовали распространявшего в соцсетях видео теракта В Новой Зеландии сотрудники полиции задержали человека по подозрению в распространении видеотрансляции теракта в Крайстчерче, сообщает 20 марта NZ Herald.

Экономика В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.

Экономика Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.

Политика Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.

Политика Четыре авиакомпании в РФ приостановили закупку Boeing 737 MAX Крупные российские компании после катастрофы с бортом Boeing 737 MAX в Эфиопии приостановили действие договоренностей по закупке таких самолетов.

Политика Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.

Происшествия В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы» В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.

Происшествия В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Армия и оружие ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57 В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Экономика Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках, так как доля суррогата на рынке достигает 9 процентов, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.