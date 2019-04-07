Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛЧемпионат 01:00

Овечкин остался лидером спора снайперов (51 гол против 50) и в восьмой раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи». Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кто смог стать лучшим снайпером сезона 8 сезонов.

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