Хоккей

Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛЧемпионат 01:00

Овечкин остался лидером спора снайперов (51 гол против 50) и в восьмой раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи». Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кто смог стать лучшим снайпером сезона 8 сезонов.
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Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству завоеванных «Морис Ришар Трофи»

Матч ТВ00:47

Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС00:37

Драйзайтль может догнать Овечкина в снайперской гонке в последний день регулярки НХЛ

Советский спортвчера в 10:47

Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

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Немец мог украсть фамильную награду Овечкина, но его самого жестко обломали. Александр снова великий

Sport24.ru01:45

НХЛ. Овечкин в 8-й раз выиграл «Морис Ришар Трофи» и побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках

Sports.ru01:15

Овечкин установил новый суперрекорд НХЛ. Он стал лучшим снайпером в восьмой раз!

Спорт-Экспресс01:35
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Происшествия

В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в садовом товариществе "Весна" в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено вчера в 16:27
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На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

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Обновлено в 04:56
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Тюнинг-ателье ABT представило пакет доработок для кроссовера Audi Q7

Специалисты из ABT Sportline представили новый тюнинг-пакет для дизельного Audi Q7.
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В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о размере своей пенсии

Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.
Обновлено в 03:46
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Политика

Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
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Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Концепт дня: создан самый универсальный в мире смартфон

Обновлено в 04:19
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На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
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Психолог Светлана Сорокина: Любите своего ребёнка таким, какой он есть

Творчество начинает развиваться очень рано и может длиться всю жизнь.
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Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
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Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера

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Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
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Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
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В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
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Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
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Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.
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Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
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Канадский хоккеист, правый нападающий. Провёл в НХЛ 18 сезонов, все за клуб «Монреаль Канадиенс». Стал первым хоккеистом, забросившим 50 шайб в одном сезоне, причём сделавшим это в течение первых пятидесяти игр. В сезоне 1957/58 годов Ришар достиг отметки в 500 забитых голов. Морис закончил карьеру в 1960 году, являясь на тот момент лучшим бомбардиром в истории лиги с 544 шайбами, обладателем «Харт Трофи» и участником тринадцати Матчей всех звёзд.
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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