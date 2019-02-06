Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛВести.Ru 19:50

Овечкин заложил вираж и, сделав передачу на Ти-Джея Оши, заработал 1180-е очко в НХЛ, обойдя Сергея Федорова и став самым результативным россиянином в истории лиги. pic.twitter.com/1LkhcwyaOf — NHL Россия (@NHLrussia) 6 февраля 2019 г. Чтобы забросить 644 шайбы и отдать 536 результативных передач, Овечкину потребовалось провести 1055 игр в 14 сезонах.

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