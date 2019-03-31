Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛТАСС 02:49

Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. Второй звездой дня стал российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин.
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Овечкин, Панарин и Ракелль – звезды игрового дня в НХЛ

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«Я должен был выбить этот полтинник!» Овечкин – в одном ряду с Гретцки и Босси

Матч ТВ03:52

«Если бы Ови выступал в 70-х, каждый сезон забивал бы больше 100» - американцы об Овечкине

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Сезон, когда Овечкин забил 65 голов. С этого начался подъем «Вашингтона»

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Быков: Овечкин уже стал человеком, передающим опыт другому поколению

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Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ, Панарин — второй

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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 31 марта 2019 года

LiveSport.ru29 марта в 07:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
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Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины

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Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
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Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

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Происшествия

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Здоровье

В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных

В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.
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Музыка

Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки

21-летния певица из Екатеринбурга, выступающая под псевдонимом Stasya, прошла отбор на участие в шоу «Песни» на ТНТ.
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Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 05:11
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Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

Обновлено в 05:17
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Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Политика

Зеленский и Саакашвили похвалили друг друга

Обновлено в 06:02
Футбол

Судьи в Китае листом бумаги определяли офсайд на видеоповторе

Один из арбитров, отвечающих за систему видеопомощи, приложил к монитору лист бумаги, имитируя линию офсайда.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Среди актеров и режиссеров можно было заметить известного композитора Максима Дунаевского, пришедшего в компании новой пассии.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
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Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Музыка

Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде

Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Анна Семенович катастрофически «поправилась» ради участия в новом шоу

В комментариях к публикации многие подписчики поинтересовались у Семенович о формате нового шоу и дате его дебюта на телеэкранах.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Спорт

Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Политика

Кучма проголосовал «за достижение мира»

За кого из кандидатов в президенты проголосовал Кучма, естественно, не уточняется, сам он напомнил, что народ Украины очень надеется на то, что выборы принесут долгожданные позитивные изменения в стране.
Обновлено в 05:29
Политика

В ДНР не проходят выборы президента Украины

"На неподконтрольных киевскому режиму территориях Республик Донбасса не проходят уже вторые президентские выборы", — сказал Бердичевский.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Китае семь человек погибли и пять пострадали при взрыве на заводе

Обновлено в 02:15
Происшествия

При пожаре на парковке Пулково погиб охранник

Обновлено в 04:58
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

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Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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