Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛТАСС 02:49
Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. Второй звездой дня стал российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин.
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