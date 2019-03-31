Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛТАСС 02:49

Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. Второй звездой дня стал российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин.

Политика Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204 Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Политика Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» 21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Футбол «Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Политика КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.

Политика В Крыму усилили охрану границы с Украиной Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Музыка Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.

Футбол Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".

Политика На Украине предложили наказать Россию правописанием Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.

Шоу-бизнес Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз «Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.

Происшествия В Приморье призывник покончил с собой Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.

Политика Внезапно умер глава украинской общины Венгрии Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Авто Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.

Музыка Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки 21-летния певица из Екатеринбурга, выступающая под псевдонимом Stasya, прошла отбор на участие в шоу «Песни» на ТНТ.

Политика Избирательные участки в Донецкой области пустуют Явка на президентские выборы среди жители подконтрольной Киеву территории Донецкой области оценивается как крайне низкая.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.