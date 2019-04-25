Хоккей

Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка СтэнлиРБК 03:03

Вашингтон
Каролина
3 – 4
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
5 – 2
Вашингтон
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Александр Овечкин заявил, что судьбу серии первого раунда с «Каролиной» решили два неудачных отскока. Капитан «Вашингтона» считает, что в седьмом матче серии его команда контролировала ход встречи на протяжении двух периодов.
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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