Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка СтэнлиРБК 03:03
Вашингтон—
Каролина
3 – 4
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Александр Овечкин заявил, что судьбу серии первого раунда с «Каролиной» решили два неудачных отскока. Капитан «Вашингтона» считает, что в седьмом матче серии его команда контролировала ход встречи на протяжении двух периодов.
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Старт Кубка Стэнли – космос! Вылет фаворитов, гениальные камбэки и тьма рекордов
Bookmaker-ratings.ruвчера в 07:32
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