Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подратьсяВести.Ru 00:02

Каролина
Вашингтон
5 – 0
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Вашингтон
4 – 3
Каролина
Перерыв
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Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
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