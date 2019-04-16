Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подратьсяВести.Ru 00:02

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
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Евгений Свечников
Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин.
— Евгений Свечников, российский хоккеистSport24.ru вчера в 23:42

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