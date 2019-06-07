Александр Осипов поборется за должность губернатора ЗабайкальяФедералПресс 02:54

Врио губернатора края Александр Осипов тоже не теряет времени даром и сегодня подал заявку в краевую избирательную комиссию на участие в гонке. Осипов идет на выборы как самовыдвиженец. По его словам, решение баллотироваться он принял, опираясь на мнение местных жителей.

Происшествия Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Происшествия SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.

Экономика Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу основателя Baring Vostok Арбитры установили, что Юсупов обратился к правоохранителям на фоне корпоративного конфликта в банке, а уголовное дело – это крайняя мера, к которой прибегают только при безуспешном использовании других способов решения конфликта.

Общество Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Авто АвтоВАЗ заменит боковые указатели поворотов на Lada 4x4 В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.

Гаджеты Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России Практически невесомый ноутбук Компания Acer представила новый ноутбук Swift 7, главная отличительная черта которого – это сверхтонкий корпус и минимальный вес.

Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Происшествия В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.

Общество Сургутских чиновников переводят на школьное питание Чиновники в Сургуте с 1 июля перейдут на школьное питание, сообщает URA.RU.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.

Политика Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены Заседание суда по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдет 14 июня в суде лондонского района Белмарш.

Политика В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Футбол СМИ: Коутинью хочет покинуть «Барселону» Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью недоволен своим положением в команде и хочет покинуть клуб, утверждает Cadena SER.

Здоровье Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.