Политика
Александр Осипов поборется за должность губернатора ЗабайкальяФедералПресс 02:54
Врио губернатора края Александр Осипов тоже не теряет времени даром и сегодня подал заявку в краевую избирательную комиссию на участие в гонке. Осипов идет на выборы как самовыдвиженец. По его словам, решение баллотироваться он принял, опираясь на мнение местных жителей.
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Александр Осипов зарегистрировался кандидатом на пост губернатора Забайкальского края
Забайкальский рабочийвчера в 22:48
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