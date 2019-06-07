Политика

Александр Осипов поборется за должность губернатора ЗабайкальяФедералПресс 02:54

Врио губернатора края Александр Осипов тоже не теряет времени даром и сегодня подал заявку в краевую избирательную комиссию на участие в гонке. Осипов идет на выборы как самовыдвиженец. По его словам, решение баллотироваться он принял, опираясь на мнение местных жителей.
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
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