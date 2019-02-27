Александр Новак спрогнозировал рост цен на бензин в 2019 годуМир новостей 02:02

В январе стоимость бензина выросла примерно на 1,7%, но это являлось объективной ситуацией в связи с повышением ставки НДС до 20% и неожиданностью не было... Далее на протяжении двух месяцев цены на бензин остаются стабильными.

В интервью изданию «Газета.ru», Новак рассказал, что по состоянию на 21 января текущего года бензин на российских АЗС продемонстрировал рост менее чем на 2%. Подорожание в первую очередь связано с повышением НДС с 18% до 20% и было полностью ожидаемым.

Александр Новак спрогнозировал рост цен на бензин в 2019 году

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