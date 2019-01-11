Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Коммерсантъ
15:52

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ15:52
Александр Новак
Рост цен в январе связан с увеличением НДС, а так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше, будет зависеть от конъюнктуры.
— Александр Новак, российский политикКрасная весна 15:26

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