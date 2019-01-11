Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин
Александр Новак предупредил о росте цен на бензинOAnews06:51
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак предупредил россиян о росте цен на бензин. Стоимость может быть увеличена на процент инфляции.
OAnews06:51
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Рост цен в январе связан с увеличением НДС, а так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше, будет зависеть от конъюнктуры.
— Александр Новак, российский политикКрасная весна вчера в 15:26
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