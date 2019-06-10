Энергетика
Александр Новак допустил снижение цен на нефть до 30$ за баррельАктуальные Новости 11:26
Глава Минфина Антон Силуанов утверждает, что цены на нефть упадут до 30$ за баррель. Министр энергетики Александр Новак заявил, что такой сценарий возможен. Чиновник отметил, что ситуация на рынке влияет на цены и баланс спроса и предложения.
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Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.
— Александр Новак, российский политикТАСС 07:16
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
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