Александр Новак допустил снижение цен на нефть до 30$ за баррельАктуальные Новости 11:26

Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.

Глава Минфина Антон Силуанов утверждает, что цены на нефть упадут до 30$ за баррель. Министр энергетики Александр Новак заявил, что такой сценарий возможен. Чиновник отметил, что ситуация на рынке влияет на цены и баланс спроса и предложения.

Александр Новак допустил снижение цен на нефть до 30$ за баррель

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