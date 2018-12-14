Футбол

Мостовой назвал причину поражений «Спартака» и «Краснодара» в ЛЕ
Московский Комсомолец
01:22

Обе команды уступили своим испанским соперникам. Но в отличие от московской команды, коллектив с юга России весной продолжит еврокубковую кампанию.
Московский Комсомолец01:22

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Мостовой назвал причину поражений «Спартака» и «Краснодара» в ЛЕ

Московский Комсомолец01:22

Мостовой – о выступлении «Спартака» в Лиге Европы: «Это провал»

Спорт-Экспрессвчера в 23:30

Александр Мостовой: «В примере „Спартак“ шел бы на 13-м месте»

Матч ТВвчера в 15:58

Александр Мостовой: «В примере „Спартак“ шел бы на 13-м месте»

Sportbox.RUвчера в 15:58

Мостовой: «Что, у нас „Спартак“ — флагман какой-то? В Ла Лиге шел бы на месте 12-13»

Sport24.ruвчера в 15:40
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Футбол

Определились все возможные соперники «Зенита» в плей-офф Лиги Европы

Определились все возможные соперники петербургского «Зенита» в стадии плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 00:19
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Лопетеги оказался в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Бывший тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попал в расширенный список кандидатов на замену Эусебио Ди Франческо в «Роме».
Обновлено в 04:12
Футбол

«Фенербахче» объявил о назначении нового главного тренера

"Фенербахче" объявил о назначении Эрсуна Янала новым главным тренером.
Обновлено в 03:37
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после заключительных матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 00:55
Футбол

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии»

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии".
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:55
Футбол

Карпин: «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей»

«Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей», — написал Карпин в инстаграме.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Милан» впервые за 19 лет не вышел из группы в еврокубке

Итальянский "Милан" уступил греческому "Олимпиакосу" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:23
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

32-летний футболист получил травму голеностопного сустава перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Обновлено вчера в 12:07
Футбол

Сразу четыре игрока ЦСКА вошли в сборную недели ЛЧ по версии WhoScored

Четыре игрока московского ЦСКА попали в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии издания WhoScored, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:51
Футбол

ЮАР подала заявку на проведение Кубка Африки-2019

Министр спорта ЮАР подтвердил, что республика подала заявку на проведение Кубка Африки 2019 года.
Обновлено в 02:19
Футбол

Установивший рекорд по смене клубов футболист опять сменил клуб

42-летний футболист уже поиграл в 11 разных странах. Чаще всего в его списке команд числятся мексиканские клубы.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Альба: игроки «Барселоны» с радостью приняли бы Морату

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой ряды сине-гранатовых может пополнить нападающий «Челси» Альваро Мората, с которым он хорошо знаком по совместным выступлениям за сборную Испанию.
Обновлено в 03:29
Футбол

Победитель чемпионата России получит 5 млн долларов

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о призовых для победителя чемпионата России сезона 2018/19.
Обновлено в 03:40
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Советский и российский футболист, полузащитник. Один из лучших футболистов в истории сборной России.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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