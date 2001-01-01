Футбол
Александр Мостовой: «Смолов обязан пробиться в основу „Локомотива“»Матч ТВ 09:22
Экс-форвард сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Федора Смолова. В матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле примет «Урал». Смолов начнет игру с первых минут.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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Обновлено в 11:36
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В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
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Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
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Обновлено вчера в 13:41
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Армия и оружие
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В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
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Обновлено в 11:36
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ЦСКА – «Сочи»: Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минут
Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России.
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В ДНР заявили о приближении ВСУ к Донецкой фильтровальной станции
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Обновлено в 10:55
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