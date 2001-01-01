Футбол
Александр Мостовой: «Смолов обязан пробиться в основу „Локомотива“»Матч ТВ 09:22
Экс-форвард сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Федора Смолова. В матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле примет «Урал». Смолов начнет игру с первых минут.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
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Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Футбол
ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн
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Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Аллу Вербер перед смертью перевели в другой госпиталь»
Аллу Вербер перед смертью перевели в другой итальянский госпиталь.
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Происшествия
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В Русской православной церкви раскритиковали поведение Игумена Фотия (Нечепоренко), который вопреки протестам матери применил силу к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине.
Обновлено в 14:32
Здоровье
Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы
Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Медики назвали факторы снижения иммунитета
Медики назвали самые распространённые факторы снижения иммунитета.
Обновлено в 11:07
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей России
Портал «АВТОСТАТ» составил рейтинг самых востребованных китайских моделей авто на основе данных о продажах в России за первое полугодие 2019 года.
Обновлено в 09:13
Экономика
Алеф-Банк снижает ставки по вкладу «Океан мечты»
Расходные операции условиями договора запрещены.
Обновлено в 09:18
Спорт
Гимнастка Байлз первой сделала двойное сальто назад с двумя винтами
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой в истории женщиной, которая выполнила двойное сальто назад с двумя винтами.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Какой была юниорская сборная России в 1995 году
Обновлено в 09:15
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено в 10:05
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
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Обновлено вчера в 10:28
Авто
Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию
Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено вчера в 06:07
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Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Общество
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.
Обновлено в 04:34
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Игры
С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места
Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Ахмат — Спартак 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 13:49