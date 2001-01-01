Экс-форвард сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Федора Смолова. В матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле примет «Урал». Смолов начнет игру с первых минут.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Теннис Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.

Футбол ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.

Происшествия Священник РПЦ осудил поведение священника, грубо крестившего ребенка В Русской православной церкви раскритиковали поведение Игумена Фотия (Нечепоренко), который вопреки протестам матери применил силу к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине.

Здоровье Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Здоровье Медики назвали факторы снижения иммунитета Медики назвали самые распространённые факторы снижения иммунитета.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей России Портал «АВТОСТАТ» составил рейтинг самых востребованных китайских моделей авто на основе данных о продажах в России за первое полугодие 2019 года.

Спорт Гимнастка Байлз первой сделала двойное сальто назад с двумя винтами Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой в истории женщиной, которая выполнила двойное сальто назад с двумя винтами.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Авто Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.

Происшествия Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.

Общество В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.