Александр Меркель: «Никто и никогда не предлагал мне играть за сборную России»Спорт-Экспресс 09:20

Мечтал выступать за Россию, но сыграет против нее. История Александра Меркеля Играю за свою родину, а не за деньги – Возвращение в сборную у вас получилось громким. Мало кто ожидал, что Казахстан разгромит шотландцев.

Александр Меркель: «Никто и никогда не предлагал мне играть за сборную России»

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