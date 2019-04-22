РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондСоветский спорт 09:21

Оборудование, которое осталось после ЧМ, передаем в помощь Тамбову Александр Мейтин, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ В 24-м туре количество зрителей увеличилось, в том числе благодаря теплой погоде.

РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фонд

Политика Мизулина назвала запреты признаком свободы Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.

Политика Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.

Авто Группа компаний PSA подала заявку на специальный инвестпроект Группа PSA сегодня подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.

Культура Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.

Игры Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.

Происшествия Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Политика Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины Ранее Владимир Зеленский во время дебатов с Порошенко заявил, что не собирается занимать пост главы государства более одного срока, однако надеется, что команда Порошенко не придет к власти через пять лет.

Путешествия Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.

Политика США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы» США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Общество Налог за теплицу придется заплатить дачникам Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.

Политика Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».

Экономика Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.

Футбол Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи» В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» — 1:2. Счет в середине первого тайма открыл на 28-й минуте Дрис Мертенс.

Политика Госдеп США оценил выборы на Украине Итоги выборов нового президента Украины отразили волю народа, уверены в Госдепартаменте США.

Шоу-бизнес Гуф отказался давать Айзе Анохиной деньги на содержание сына В 2008 году девушка стала женой Алексея Долматова, больше известного под псевдонимом Гуф.

Экономика В СМИ2 сменится генеральный директор Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Гаджеты Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.