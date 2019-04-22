Футбол
РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондСоветский спорт 09:21
Оборудование, которое осталось после ЧМ, передаем в помощь Тамбову Александр Мейтин, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ В 24-м туре количество зрителей увеличилось, в том числе благодаря теплой погоде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Политика
Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Авто
Группа компаний PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA сегодня подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 11:33
Футбол
Жардим о матче с «ПСЖ»: «Мбаппе показал свою эффективность»
Килиан Мбаппе показал свою эффективность, он решил судьбу матча.
Обновлено вчера в 19:20
Культура
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Игры
Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети
На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.
Обновлено в 09:54
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Происшествия
Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США
Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Ранее Владимир Зеленский во время дебатов с Порошенко заявил, что не собирается занимать пост главы государства более одного срока, однако надеется, что команда Порошенко не придет к власти через пять лет.
Обновлено в 14:44
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика
США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы»
США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Политика
Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Экономика
Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей
Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
Обновлено в 15:00
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Обновлено в 10:38
Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»
В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» — 1:2. Счет в середине первого тайма открыл на 28-й минуте Дрис Мертенс.
Обновлено в 15:03
Политика
Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Realme показал новый смартфон версии Realme C2
Обновлено в 09:27
Политика
Госдеп США оценил выборы на Украине
Итоги выборов нового президента Украины отразили волю народа, уверены в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Гуф отказался давать Айзе Анохиной деньги на содержание сына
В 2008 году девушка стала женой Алексея Долматова, больше известного под псевдонимом Гуф.
Обновлено в 09:41
Экономика
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Экономика
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Обновлено вчера в 11:28
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты
Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду
Обновлено в 10:35