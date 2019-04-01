Футбол
Александр Мейтин: «Лига тщательно готовится к матчу „Спартак“ – ЦСКА»Спорт-Экспресс 07:17
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сказал, что лига перед матчем 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА проведет совещания с представителями клубов и правоохранительными органами, на которых будет обсуждаться обеспечение безопасности.
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