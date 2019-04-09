Футбол
Александр Мейтин: Избитый болельщик «Спартака» сам начал задиратьсяСоветский спорт 10:57
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Болельщик с шарфом против Глушакова сам стал задираться Во время матча на трибуне был избит болельщик Спартака.
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