Футбол

Александр Мейтин: Избитый болельщик «Спартака» сам начал задиратьсяСоветский спорт 10:57

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 6 апреля
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Болельщик с шарфом против Глушакова сам стал задираться Во время матча на трибуне был избит болельщик Спартака.
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