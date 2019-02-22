Футбол

Александр Медведев сменил Сергея Фурсенко на посту президента «Зенита»Телеканал 360° 07:44

Фурсенко стал первым председателем СД петербургского клуба после покупки контрольного пакета акций ОАО «Газпром» в конце 2005 года, позднее стал президентом сине-бело-голубых и занимал эту должность до весны 2008 года. Вернулся в клуб Фурсенко в мае 2017 года.
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Медведев сменил Фурсенко на посту президента «Зенита». Что это значит

Sport24.ru12:35

Футбольная газпромовская ротация. В РФС и «Зените» новые президенты

Фонтанка.Ру10:21

Илюхина назначена и.о. председателя совета директоров «Зенита»

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Александр Медведев сменил Сергея Фурсенко на посту президента «Зенита»

РИА Новости07:51

Илюхина назначена и.о. председателя совета директоров «Зенита», Медведев - президентом-гендиректором

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Новый президент «Зенита» работал в хоккее. При нем КХЛ была в порядке

Sports.ru12:15
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы

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С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
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Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.
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Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
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Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России

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На северо-востоке Москвы задымилась крыша трамвая

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В Кирове арестовали мать найденной в запертой квартире девочки

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Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:05
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В Стокгольме оценили перехват шведского самолета российским Су-27

Обновлено в 14:00
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Президент Судана объявил о введении режима ЧП в стране

Президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.
Обновлено в 15:24
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В центре Саратова обрушилась стена жилого дома

Кирпичная кладка жилого дома, построенного в XIX веке, частично обрушилась в пятницу в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 14:01
Экономика

Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Хоккей

«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»

«Оттава Сенаторз» обменяла нападающего Мэтта Дюшейна в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Новосибирский суд арестовал член-корреспондента РАН Евгения Покушалова

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Происшествия

На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки

22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Авто

Эксперты назвали самые популярные иномарки в России

Обновлено в 12:37
Авто

Согласно новому ОТТС: Внедорожник УАЗ «Хантер» стал грузовиком

Популярный отечественный внедорожник превратился в грузовик категории N1G, если верить новому сертификату транспортного средства, выданному «Хантеру» накануне.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

Обновлено в 08:33
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Спорт

Медведева признала, что слабее Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева, отвечая на критику со стороны болельщиков, признала, что соотечественница Елизавета Туктамышева сильнее ее на данный момент.
Обновлено в 13:43
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Обновлено в 13:24
Энергетика

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Владельца победителя Супербоула обвиняют в причастности к проституции

Владельца победителя Супербоула "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберта Крафта обвиняют под делу о проституции, сообщает NBC.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Звание генерала армии присвоено в России впервые за четыре года

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Президент России подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Указ о призыве запасников на военные сборы подписал вчера ночью президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:28
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Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия

У российского вооружения нет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Кремля.
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Спорт

Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
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