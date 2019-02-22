Футбол
Александр Медведев сменил Фурсенко на посту президента «Зенита»Матч ТВ 07:54
Президентом-генеральным директором «Зенита» назначен Александр Медведев. Он сменил Сергея Фурсенко, который вступил в должность вице-президента АО «Газпромбанк». Фурсенко будет представителем банка в совете директоров клуба.
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Армия и оружие
Минобороны Швеции пожаловалось на российский истребитель Су-27
Российский истребитель Су-27 в небе над Балтийским морем на 20 метров подлетел к шведскому самолету радиоэлектронной разведки, сообщает 22 февраля Sveriges Radio со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста.
Обновлено в 13:33
Политика
Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы
Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Арестованный в США российский программист признал вину
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено в 19:47
Политика
Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»
Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле
Если США проявят агрессию при доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, которая должна состояться 23 февраля, Москва готова обратиться в Совбез ООН, заявил ТАСС постпред России при организации Василий Небензя.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании
Исполнителю известной песни "I belive I can fly" американскому певцу Ар Келли (Роберт Келли) прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Юрий Лоза предложил Елене Малышевой арию прямой кишки
Обновлено в 20:15
Происшествия
В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора клиники Мешалкина
В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора Национального исследовательского медицинского центра имени академика Мешалкина профессора Евгения Покушалова.
Обновлено в 16:24
Кино
«Опекунство» Леграна получило премию «Сезар» как лучший фильм
Драма «Опекунство» режиссера Ксавье Леграна получила кинопремию «Сезар» в номинации «лучший фильм».
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Американский военный самолет пролетел над территорией России
Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено в 19:54
Политика
Порошенко заявил, что говорить с Путиным можно только «с позиции силы»
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в эфире Fox News, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно только «с позиции силы».
Обновлено в 19:43
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Общество
Один из основателей Twitter покидает совет директоров компании
Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров.
Обновлено в 17:54
Общество
Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить
В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.
Обновлено в 12:20
Политика
Мэр Киева призвал не вмешиваться в церковные дела на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко призвал не вмешиваться в дела церкви на Украине.
Обновлено в 16:01
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Политика
Президент Судана ввел режим ЧП на территории всей страны
Президент Судана Омар аль-Башир заявил в пятницу о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и роспуске правительства.
Обновлено в 15:22
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Обновлено в 08:33
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Общество
Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Спорт
Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы
Обновлено в 14:46